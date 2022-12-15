北京清華大學國家戰略研究院研究員錢峰15日在大陸《環球時報》撰文指出，近年來，中印關係面臨眾所周知的一些困難，印度政府對中政策也充滿糾結，呈現出一種「防範警惕」之下的「有限合作」，從中折射出長期以來印度國內影響其政府對中政策的四種複雜心態。

首先，「受害者」心態。中印邊境問題是昔日英國殖民者留下的產物。加勒萬河谷衝突究竟誰越線在先、違約在先、動手在先，責任清清楚楚。但兩年多來，印度政要、媒體但凡在國際場合談及中印關係，都會擺出「受害者」模樣，將衝突及此後對峙的起因歸咎於中國。

這種心態已經深埋在部分印度人心中長達60年。1962年邊境衝突的失利對一些印度菁英和大眾心理上產生深遠的影響。對比2020年與1962年之後的做法，對內縱容民族主義情緒氾濫，對外塑造對手「好戰」形象，印度一些強硬勢力的政治操作可謂同出一轍。這都加劇了中印邊界爭端的複雜性、解決問題的長期性和中印關係發展的曲折性，也增加了兩國關係走出低谷的不確定性。

第二，「優越者」心態。佛教由印度傳入中國，伴隨而來的藝術、天文、曆法、數學等影響了中國文化兩千年，印度人「文化饋贈者」的優越感在雙邊交往中不時顯現。21世紀後，在西方主導的國際語境下，「抬印抑華」「妖魔化」中國的聲音不時出現。俄烏衝突以來，美西方政客和輿論將中俄深度捆綁，試圖塑造「民主對專制」的對決。而印度全盤繼承英國留下的議會制度，「最大民主國家」和「民主模範生」的人設更受西方追捧，加之瑜伽風靡全球，寶萊塢影響廣泛，大國外交左右逢源，周邊鮮有強國環伺，讓新德里一些政治菁英認為其國際形象、地緣環境、軟實力均優於中國。近來，隨著印度GDP超越昔日宗主國英國，躍居世界第五，人口紅利顯現，屬於印度的「高光時刻」似已到來。

第三，「追趕者」心態。印度菁英承認中國綜合國力已遠超印度至少15年；反思的是拉吉夫·甘地訪中之時，與印度經濟總量相當的中國，為什麼現如今已是5倍於己的體量。

近年來，印度開始推行「印度製造」「自力更生運動」「產業替代」等經濟政策，其核心都是在製造業領域借鑒、追趕中國並最終實現「中國產業替代」。其具體設想是：第一階段讓「印度製造」取代「中國製造」，第二階段用「印度資本」取代「中國資本」，第三階段以「美西方＋印度」產業合作模式取代「美西方＋中國」的產業合作模式。

第四，「投機者」心態。印度一向善於在大國之間尋求戰略平衡，以期將自己的利益最大化。2020年後，中印關係因邊境衝突和軍事對峙一路走低，隨之而來的則是印美關係迅速升溫。印美兩國在戰略上不斷走近，不僅讓「四方安全對話」閃電般地跨越至領導人峰會的最高層面，而且美國為圍堵中國打造的「印太經濟框架」等諸多地區倡議，印度大都予以一定程度的積極回應。在美國不斷打壓中國企業，渲染對中「脫鉤」之時，印度也有遙相呼應的態勢。