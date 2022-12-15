巨宇翔(2760)及康霈生技(6919)申請登錄興櫃一般板。
巨宇翔成立於107年10月，主要業務為餐飲連鎖、食品及其他業務，董事長兼總經理為許維翔，目前股本為1.3億元，111年上半年合併營收為1.46億元，稅後盈餘為3827萬元，每股盈餘為2.94元。
康霈生技成立於101年10月，主要業務為新藥開發及健康食品研發，董事長為徐坴暉，總經理為凌玉芳，目前股本為6.14億元，111年上半年合併營收為72萬元，稅後虧損為1.18億元，每股淨損為2.11元。
巨宇翔(2760)及康霈生技(6919)申請登錄興櫃一般板。
巨宇翔成立於107年10月，主要業務為餐飲連鎖、食品及其他業務，董事長兼總經理為許維翔，目前股本為1.3億元，111年上半年合併營收為1.46億元，稅後盈餘為3827萬元，每股盈餘為2.94元。
康霈生技成立於101年10月，主要業務為新藥開發及健康食品研發，董事長為徐坴暉，總經理為凌玉芳，目前股本為6.14億元，111年上半年合併營收為72萬元，稅後虧損為1.18億元，每股淨損為2.11元。
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