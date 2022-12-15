威強電(3022)周三召開實體法說會，由總經理江重良、發言人陳怡蓉主持，威強電表示，公司5大核心能力，為持續努力保持技術品質以及客戶服務到。醫療領域穩健，網通高階蓄勢待發，成長幅度看好，ODM也受投票機、高階運算半導體測試設備等提振。後續可望各領域都能穩健齊頭成長，成為三強鼎立局面。

威強電第三季營業收入淨額25.43億元，毛利率升至38%，營益率亦升至21%，稅後淨利6.11億元，每股稅後盈餘3.46元，相較今年第二季的1.87元、去年同期的1.19元大幅成長，並衝上歷史新高紀錄。前三季營業收入淨額57.49億元，年增24.64%，營業毛利21.07億元，年增29.44%，毛利率37%，年增2個百分點，營業淨利率17%，年增6個百分點。而受到美金升值明顯，激勵業外收入也強勁挹注，稅後淨利11.86億元，年增71.55%，每股稅後盈餘6.73元，相較去年同期的3.92元大幅成長。因產品組合和匯兌收益，今年第二季、第三季毛利率位居高檔。

威強電11月營收8.07億元，年增62.81%、月增19.04%，為今年第三高；前11月營收72.35億元，年增30.93%。因先前零組件缺料狀況，但持續協商，公司有取得相關零組件，令單月營收成長為主因。

市場供貨尚未回到疫情前狀態，前三季存貨年比微幅增加，應收帳款收款天數降至55天。今年庫存跌價損失並未如預期悲觀，第四季相關獲利減項亦轉向樂觀。公司也強調，即使大環境不好，但收不到錢的生意不會做，呆帳有嚴謹控管。

2022前三季合併營收以地區別比重，亞洲降至47%，美洲升至37%，歐洲略降至12%，內銷占3%，其他占1%。發言人說明，雖是出貨地在亞洲而認列其地區，但仍是歐洲客戶，將產品賣向歐美，而非亞洲。

今年前三季合併營收以產品別分析，產業電腦產品占58%大宗，產業電腦周邊產品急組件占33%，其他9%。

今年前三季合併營收應用別分析，醫療占28%、ODM占20%、網通11%、其他40%。威強電總經理表示，公司核心能力，為持續努力保持技術品質以及客戶服務到位，一客製開發的能力，讓ODM成果對公司帶來營收、獲利挹注；二系統整合的能力，過去純粹是硬體，受客戶終端軟體來決定硬體規格，演變到軟體加值能力，更進化到公司軟硬整合的能力；三新科技新技術的創新開發能力；四持續累積能力經驗跟技術；五全球運籌供應鏈管理。

威強電醫療領域重要客戶為執行內視鏡的檢查，是影像處理的客製化產品，公司也持續投資其開發，對於醫療數位轉型的趨勢，是公司可期的，這塊產品屬於穩定需求，也持續開發新產品、開發新客戶新商機。

網通方面，公司雖然進入時間不長，但成長幅度大，也陸續談新的專案，並往高階產品推進，可望是未來動力之一，未來成長空間亦尚有空間，以訂單預估，網通明年營收仍有望持續以兩位數成長。

ODM方面包含投票機專案，半導體設備測試也歸在ODM裡面。投票機來看，公司存有穩健且保持好關係的客戶，美國大選的大型標案帶來出貨動能，以今年11月美國期中選舉，因出貨新的投票機版本，驗證需要不短時間，訂單會提前，而2024美國大選，明年後半年訂單狀況可望更明朗。半導體測試設備方面，受到半導體產業不確定性，但半導體設備需要的高階運算訂單有所掌握，後續則將看半導體產能和終端需求。

最傳統的工廠自動化，也在做新的垂直市場應用，在AI、智慧工廠世代裡，威強電也持續跟客戶合作。

威強電各項應用別毛利率區間，發言人評估，醫療產業毛利率較高，落在35-45%之間；網通30-35%區間，而接下來網通通過驗證，高階產品的毛利率則會水漲船高；OMD在30-40%之間。

明年成長率排序，依序為網通、ODM、醫療。

威強電表示，後續可望各領域都能穩健齊頭成長，成為三強鼎立局面，挑戰醫療、網通、ODM、其他占比為2成、2成、2成、4成。而上述提到高階網通認證後，明年何時能出貨？公司表示還在努力當中。