民進黨在今年九合一大選大敗，敗選檢討小組召集人鄭文燦13日邀集各地競選總部主要幹部召開第2場座談，共提出逾30項檢討意見。對此，民進黨前立委林濁水認為，檢討雖認真但仍失焦了，他建議，8月時民總統蔡英文的民調重挫，把當時發生了什麼事找出來，大敗原因就清楚了。

林濁水今（15）日早在臉書發文表示，民進黨在討論敗選時列了約30個議題，包括提名的時程較短、假訊息、民調不準等，議題列了這麼多，可見很認真，30各項肯定都是原因之一，但重點肯定只有幾項。林濁水直言，集中焦點，改革才能切中要害，否則重點多到30多個，就是沒重點，「題目多變成分散重點，肯定失焦」。

至於重點在那裡？林濁水分析，只要找出系列民調，看當時發生什麼事、支持度什麼時候崩跌，就知道了。他指出，從2021年後民調有兩次大崩，一次是在2021年5月，總統聲望重挫8.9%，跌破50%，原因是疫情失控，但在8月疫情控制後就回穩，「可見疫情衝擊雖有，但是選前大抵己被消化，所以到選舉前夕的2022年7月，有55%多」。

但是到了8月，蔡英文民調又再次重挫，跌破50%，林濁水直言，把這個月發生了哪些事找出來，大選大敗原因豈不就清清楚楚？「不要再花精神在散焦、失焦，令人注意力分散的30多項上面了」。