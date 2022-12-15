南部一名陳姓已婚男子，因做生意認識隔壁已婚闆娘小美，雙方私下偷偷交往，小美還多次傳自己裸照給陳男觀賞，未料事後小美想要分手，陳男竟傳訊恐嚇小美要散布裸照，甚至連續9次寄裸照給她丈夫，背面還寫「她被摸爛、表兄弟一大堆」嘲諷，小美不堪其擾提出告訴，法院判賠陳男需賠償25萬元精神撫慰金。

根據判決，陳姓男子與小美各自已婚，兩人因為做生意互相認識並交往，不時還會相約出遊，甚至互傳裸當作互訴愛意，當成私密情趣，因此陳男手機內有不少小美主動拍攝並傳給他的胸部、下體的裸照。

未料小美事後不想再繼續這段地下情，向陳男提出分手要求，陳因此惱怒，竟傳訊息給小美恐嚇「我就不信搞不開你們夫妻」、「給你一句話，我絕對不會放過妳們夫妻」、「照片一張6元，2000元幾張，妳自己算」。

此外，又連續9次將小美自拍裸露胸部、下體之照片，寫上：「XXX佩服你，你的表哥弟一大堆，她被摸爛X爛，你還睡得下幹得下，厲害」、「她客兄一個討過一個...你管不了她...那台綠色炮房車，你照樣幫她洗得亮晶晶，在車上X也很舒服」之文字對小美及丈夫恐嚇。

小美事後向法院提告，法官審理後，審酌陳男竟因與小美產生感情糾紛，不思理性溝通解決，恣意散布女方裸照、文字誹謗，但陳男於審理時坦承犯行，犯後態度非劣，且有意願與女方和解，因此判賠25萬。