來自非洲49國及非洲聯盟（African Union）的代表團13日起在華府參加為期3天的美非領袖峰會，這是美國時隔8年再次舉辦這類峰會。美國總統拜登美東時間14日下午在美非商業論壇宣布，美國「全力投入」（all in）非洲的未來，投資超過150億美元發展雙邊貿易與投資。他在會上雖對中國隻字不提，拉攏盟友的意味不言可喻。

拜登致詞時表示，2014年首度舉辦這類峰會是美國鞏固與非洲國家新型夥伴關係的分水嶺。他說，這樣的夥伴關係不在於創造政治義務或增加依賴性，而是為了促進共同的成功與機會。「因為非洲贏就是美國贏，全世界也因此勝利。」拜登宣布，美國將與新成立的非洲大陸自由貿易區簽署合作備忘錄（MOU），為美企打開通往13億人口、價值3.4兆美元的市場大門。

過去20年來，北京每3年就和非洲舉行一次高級別會議，並大手筆投資數十國基礎建設，成為非洲主要貸款金主。不僅如此，中非貿易額更達2500億美元，是美國的4倍之多。鑒於美國對非影響力落後中國，拜登盼以個人外交手腕填補前總統川普時代遺留的空缺，他將很快宣布訪問非洲的訊息

此外，拜登也談到全球當前面臨的危機，包括經濟挑戰、流行病、戰爭帶來的不穩定、糧食價格上漲以及氣候變遷。他表示，每一次的危機都強化了非洲地區在國際社會應對全球挑戰所發揮的關鍵作用。「如果沒有非洲國家領袖的參與，我們就無法解決這些挑戰中的任何一個。這不是客套話，我說的是事實。」

拜登預計美東時間14日晚間舉行峰會晚宴，並宣布支持非洲聯盟加入20國集團（G20），他還將推動非洲國家成為聯合國安理會常任理事國。拜登在推特上說：「非洲的繁榮，對於我們所有人更美的好未來至關重要。」