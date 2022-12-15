聯合直攻彈藥（JDAM）打擊片段集錦

據知情美國高官說，拜登政府正打算送烏克蘭先進電子裝備，將非制導航空彈藥變成能極精確瞄準俄羅斯軍事陣地的「智慧炸彈」。

據《華盛頓郵報》（The Washington Post）14日報導，這些套件包括用以精確定位，並能靠螺栓固定在各式武器上的全球定位裝置，以造出五角大樓所謂的聯合直攻彈藥（JDAM）。美軍把相關技術應用在重達2,000磅（近910公斤）的炸彈上，並通常用以武裝轟炸機或戰鬥機。

不過，目前還不清楚，美國總統拜登，或他手下的任何高級國安顧問是否已同意相關提案。此外，這些因事涉敏感，而要求匿名的知情官員既未說明，烏克蘭部隊會把這些先進電子套件安裝在戰機，還是地面武器上，也沒有透露，哪些烏克蘭特定武器系統會使用這些套件。

The Biden administration is planning to send Ukraine advanced electronic equipment that converts unguided aerial munitions into “smart bombs” that can target Russian military positions with a high degree of accuracy, according to senior U.S. officials. https://t.co/m59rudZiEN — The Washington Post (@washingtonpost) December 14, 2022

烏克蘭空軍目前仍以老舊的蘇聯時期米格戰機為主力，雖然五角大廈設法加以升級，但並未提供需要維修與駕駛人員接受複雜訓練的較新式西方戰機。

而華府提供烏克蘭JDAM，讓基輔有瞄準俄羅斯軍事單位和總部的新方式，將象徵美國協助烏克蘭抵抗俄軍侵略又邁出重大的一步。