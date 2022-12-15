日本女星北見直美曾在節目自爆常和爸爸、哥哥一起洗澡，還公開三人全裸共浴鏡頭，雖然搬出來住後便沒再與爸爸泡澡，不過仍會與年長3歲的哥哥全裸泡澡，讓許多國外觀眾難以置信，對此，日本YouTuber秋山燿平訪問女網紅由菜對此事看法，她則強調「父女共浴是一件很正常的事」。

女網紅由菜表示到8至9歲前，都會和爸爸一起泡澡，即便周遭友人也是差不多情形，強調「女兒10歲前和父親泡澡是一件正常的事」，不過之後便不在一起泡澡，在於女兒是異性，而且逐漸長大，父親便開始有些顧慮，母親也會覺得女兒已經成為獨立女性，年紀上已經不太適合，但仍再三強調「日本人對於父親和女兒一起泡澡，完全不會覺得奇怪」。

對於被問及日本爸爸為何都要和女兒泡澡?由菜強調在育兒上面對爸爸來說是一份職責，因為以前專職家庭主婦很多，白天都是由媽媽照顧小孩，晚上則由下班的父親接手照顧，這時父親負責的部分就是陪小孩一起泡澡，因此親子泡澡變成為一件必然的事，有時候對母親難以啟齒的話，這時便可以跟父親分享，也讓泡澡成為親子面對面交流的絕佳時光。