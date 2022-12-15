大陸觀察者網15日報導，國際科學期刊《自然》本周公布了2022年度十大人物（Nature's 10）榜單，新冠疫情進入第3年，此次評選了在全球公共衛生有突出出貢獻人物。北京大學基因組學研究人員曹雲龍及其團隊的新冠研究因説明追蹤新冠病毒的演化，並預測了導致新變異株產生的部分突變上榜。

其他公衛上榜者有；麗莎·麥考克爾作為「患者主導研究合作組織」的創始成員，幫助提高了公眾對新冠肺炎的認識，並籌集到了研究經費；迪米·奧戈伊納是奈及利亞尼日爾三角洲大學的傳染病醫師，他對奈及利亞猴痘傳染病的研究工作提供了對抗猴痘疫情的關鍵資訊。

曹雲龍及其團隊在研究中發現，新的Omicron突變株的受體結合域（RBD）所攜帶的突變表現出趨同效應，獨立進化的毒株演變出了相同的RBD突變，這是此前新冠疫情中不曾見過的。病毒的趨同進化屬於小機率事件，因為病毒進化的方向非常多，現在出現趨同進化，說明兩件事：1）這些趨同進化的突變位點具備很高的選擇優勢；2）進化壓力非常集中。

這些趨同突變對於抗體藥物和疫苗的逃逸能力極強。突破感染在極大程度上受限於「免疫印跡」。也就是說，接種過原始毒株的疫苗後，感染其他突變株主要喚起的還是原始株疫苗所誘導的抗體，很少產生針對新毒株的特異性中和抗體。

同時，突變株感染所誘導的非ACE2競爭和弱中和抗體比例增加，有效抗體占比越來越少，抗體表位多樣性越來越低，從而導致免疫壓力越來越集中。由於病毒進化的驅動力主要來自免疫壓力，免疫壓力的集中會進而導致病毒進化位元點的相應集中，最終導致趨同進化，且進化速度加快。

根據大量抗體的RBD逃逸位點衡量體液免疫壓力，並結合病毒氨基酸突變概率、宿主細胞表面受體親和力等資料，團隊構建了基於中和抗體免疫壓力的新冠病毒RBD進化趨勢預測模型，並據此分別預測了BA.2和BA.5突破感染刺激產生抗體的突變逃逸圖譜。