寒流即將來襲，全台嚴陣以待。天氣風險指出，再來幾天氣溫會越來越低，中高緯度的冷空氣「順著噴流往南衝」，直撲台灣。最主要原因，上次還有「副熱帶高壓」幫忙擋著，但這次，它卻減弱東退了！

氣象界認為，今年寒潮爆發與「負北極振盪」有關，暖空氣湧入中高緯度上空，擠壓了原本被鎖住的冷空氣，均衡型態遭破壞後，冷空氣到處亂竄，強一點的就往台灣來了。

天氣風險在臉書粉專分析，西風噴流被阻塞高壓系統擋住，西風噴流一旦受阻，南北擺盪的幅度就會變大，冷空氣更有機會順著噴流往南衝；之前包括東歐、俄羅斯、大陸華北、東北亞一帶爆冷，就是這個原因。

台灣原先有「副熱帶高壓」盤據，不少人喊「怎麼冬天了還是這麼熱」，如今高壓減弱東退，等於暖氣罩被掀掉了，冷空氣長驅直入，即將南下。

天氣風險提醒，這次的冷空氣是明顯的西北氣流，而西北風免不了把一部分境外污染吹過來，民眾保暖同時，也要留意空氣品質。