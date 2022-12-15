法國在4強賽以2比0輕鬆擊敗摩洛哥，將與阿根廷在冠軍賽上演終極對決，也是法國隊史首度連續2屆進入世界盃決賽，賽史第4次有著挑戰大力神盃的機會，同時本屆世界盃也是史上第11度出現歐洲球隊對陣南美洲隊伍的組合。

隨著阿根廷搶下世界盃決賽門票，法國也背負著一項使命，若他們遭到摩洛哥擊敗，也代表自1930年以來，首度沒有歐洲球隊參與世界盃冠軍賽，1930年是世界盃首度舉辦，當時烏拉圭在冠軍賽以4比0打敗阿根廷，拿下具有代表性的首屆世界盃冠軍。

過去世界盃冠軍皆由歐洲及南美球隊所拿下，以「森巴軍團」巴西拿下5座為歷史之最，德國及義大利為4座居次，本屆冠軍賽組合法國及巴西，則與烏拉圭以2座並列，英格蘭及西班牙則各1座，另外也還未有南美及歐洲以外的球隊闖進決賽的紀錄。

法國對陣阿根廷也是世界盃史上第11度「歐洲VS南美洲」的組合，過去10次交手由南美洲取得7勝3負對戰優勢，不過在8年前同樣作為主角的阿根廷，遭到「日耳曼大軍」德國擊敗無緣冠軍，而今年再次獲得了挑戰大力神盃的機會，也是梅西（Lionel Messi）生涯最後一次衝擊世界盃冠軍。