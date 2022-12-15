隨著卡達世界盃足球賽近日決賽階段，粉絲們全陷入瘋狂，尤其是由世界球王梅西（Lionel Messi）領軍的阿根廷隊，更受到全球粉絲期待，就連大陸男星黃曉明也高度關注，但沒想到他在看比賽的過程一時情緒激動，扭到了脖子，讓他忍不住發文求救，笑翻一票網友。

在黃曉明的微博發文中，大部分都以工作為主，鮮少公開私下真實想法，但昨日下午他卻突然於微博上發文表示「這幾天看球的時候突然發現自己希望哪邊進球，頭就會往進攻的球門方向一偏一偏的，一場球下來脖子都扭痛了，這是什麼毛病啊，求藥方～」另外，他還不忘恭喜阿根廷球隊進決賽，並替梅西加油打氣。

網友們看到後也忍不住笑歪，表示「啊啊啊~笑死我了，怎麼這麼可愛，和我開飛車打遊戲時得狀態一樣（但是我應該比較猙獰，帥哥就比較好看）」、「我也喜歡梅西，讓我們一起為阿根廷加油」、「哈哈哈哈哈哈你好可愛啊！急得恨不得穿過屏幕自己上是不是」、「哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！演我看比賽」、「脖子疼我給你揉揉就好了」、「哥你好好活動活動脖子別下次進攻的球門換個方向了歪不過去」、「哈哈哈哈哈哈有畫面了」、「幸虧下半場換邊，不然一場下來脖子挺累」、「明崽兒，沒事，我給你按按就好了，馬上決賽了，你可以解脫了」意外獲得網友熱烈討論。