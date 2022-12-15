大陸央視新聞用戶端15日報導，中共中央、大陸國務院近日印發《擴大內需戰略規劃綱要（2022-2035年）》。《綱要》指出，堅定實施擴大內需戰略、培育完整內需體系，是加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局的必然選擇，是促進中國長遠發展和長治久安的戰略決策。

按照全面建設社會主義現代化國家的戰略安排，展望2035年，實施擴大內需戰略的遠景目標是：消費和投資規模再上新台階，完整內需體系全面建立；新型工業化、資訊化、城鎮化、農業現代化基本實現，強大國內市場建設取得更大成就，關鍵核心技術實現重大突破，以創新驅動、內需拉動的國內大循環更加高效暢通；人民生活更加美好，城鄉居民人均收入再邁上新的大台階，中等收入群體顯著擴大，基本公共服務實現均等化，城鄉區域發展差距和居民生活水準差距顯著縮小，全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展；改革對內需發展的支撐作用大幅提升，高標準市場體系更加健全，現代流通體系全面建成；中國參與全球經濟合作和競爭新優勢持續增強，國內市場的國際影響力大幅提升。

錨定2035年遠景目標，綜合考慮發展環境和發展條件，「十四五」時期實施擴大內需戰略的主要目標是：促進消費投資，內需規模實現新突破。完善分配格局，內需潛能不斷釋放。提升供給品質，國內需求得到更好滿足。完善市場體系，激發內需取得明顯成效。暢通經濟循環，內需發展效率持續提升。

《綱要》提出，要堅持問題導向，圍繞推動高品質發展，針對中國中長期擴大內需面臨的主要問題，特別是有效供給能力不足、分配差距較大、流通體系現代化程度不高、消費體制機制不健全、投資結構仍需優化等堵點難點，部署實施擴大內需戰略的重點任務。加快培育完整內需體系，促進形成強大國內市場，支撐暢通國內經濟循環。

《綱要》還從全面促進消費、加快消費提質升級，優化投資結構、拓展投資空間，推動城鄉區域協調發展、釋放內需潛能，提高供給品質、帶動需求更好實現等方面提出了要求。