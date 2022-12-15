花蓮一名剛滿18歲的嫩妹小芳，受到兩名男大生邀約，前往兩人租屋處喝酒，未料不勝酒力，當場醉倒在房間，兩名男大生見有機可乘，竟「接力」連續性侵得逞。小芳事後提告，但兩名男大生不斷認錯道歉，且和解賠償，小芳也願意撤告，法官因此依乘機性交罪各判兩名男大生1年8月有期徒刑，均緩刑3年，緩刑期間均付保護管束，且2年內完成法治教育課程2次。

根據判決，小明與小華兩人都就讀大學，在民國110年7月28日凌晨某時許，約小芳前往位於花蓮市租屋處飲酒，兩人事後見小芳因不勝酒力，躺在2樓房間閉眼休息，竟先由小明脫下小芳下身衣物後性侵，完事後，又由小華接手上陣性侵得逞。

小芳清醒後驚覺自己遭到兩人輪流侵犯，一怒下對兩男提告，法官審理後，審酌2男大生明知小芳於案發時，已不勝酒力而不知抗拒之際還趁機性侵，對小芳之性自主決定權未予尊重。

法官考量被告2人於本院審理時終能坦承犯行，且於偵查中與小芳達成和解，並已全數賠償完畢，小芳也已對被告2人撤回告訴，2人均坦承犯罪動機及目的為酒後亂性、深感悔意，因此依乘機性交罪各判兩名男大生1年8月有期徒刑，均緩刑3年，緩刑期間均付保護管束，且2年內完成法治教育課程2次。