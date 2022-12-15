新華社15 日報導，中國國家主席習近平14日在厄瓜多爾舉行的第十五屆中國－拉美企業家高峰會開幕式發表書面致詞，盼中國－拉美工商界為推動建構中拉命運共同體作出新的更大貢獻。

習近平指出，中國大陸將堅持對外開放的基本國策，堅定奉行互利共贏的開放戰略，堅持經濟全球化正確方向，不斷以中國大陸新發展為世界提供新機遇，推動建設開放型世界經濟，更好惠及包括拉美和加勒比國家在內的各國人民。

習近平稱，中國－拉美企業家高峰會創立15年來，堅持以服務企業為本，為促進中拉經貿合作、深化中拉人文交流發揮了重要作用。中拉關係已經進入平等、互利、創新、開放、惠民的新時代。工商界是促進中拉務實合作的生力軍，也是中拉關係發展的建設者和受益者。希望廣大工商界朋友繼續秉持堅韌不拔、勇於開拓的企業家精神，做開放發展的推動者、創新發展的領軍者、共用發展的踐行者，為推動構建中拉命運共同體作出新的更大貢獻。

同日，厄瓜多爾總統拉索出席第十五屆中國－拉美企業家高峰會開幕式並致辭。