汪小菲日前與大S在網路上隔空交戰，他的母親張蘭對此也頻頻發聲護兒，時常在直播中抨擊大S他們的所作所為，風波至今仍未平息。此外，雖然張蘭近日確診新冠肺炎，但卻並未停止直播賣貨的行為。13日與網友聊天時，再次提到前媳婦的種種，表示汪小菲與大S的婚姻「是個殺豬盤」，暗指兒子被大S他們欺騙。

張蘭因為確診的緣故，面色肉眼可見出疲態，聲音聽起來也相當沙啞，但相當敬業的她，依然抱病直播，並且再次表達對大S的不滿。指出：「她從一開始就是殺豬盤，我早看出來了，結婚第一天我就看到了。」此外，還自信揚言：「真的，騙你們的話我就是小狗，等我之後慢慢講，我是怎麼看出來的。」

張蘭透露汪小菲就是因為太善良了，才會讓局面演變成現在這樣，指出：「大S就是來借個種，她不是說『愛新覺羅汪』嗎，就是因為種好啊！」並且還感慨發言，指出留在台灣的幾部車子都被具用了，直呼：「他憑甚麼！」

然而，此次的說法陸網友卻並不買帳，有人分析：「張蘭身為一個精明的企業家，怎麼可能容忍一個居心叵測的女人嫁到自己家，還讓她分走自家那麼多財產。」認為張蘭最近的說法越來越不可信了。對此，張蘭也發聲反擊，提到最近有越來越多的黑粉攻擊她，應該是被別人買水軍攻擊了。