台灣民意金基金會今公布最新民調，執政的民進黨這次選舉大輸，53.2％選民同意內閣應該總辭，且不能拖到明年。其中民進黨支持者38.8％同意、42.4％不同意，看法分歧；而民進黨執政兩縣市，同意者分居前兩名，分別為台南市選民65.1％同意及桃園市有61.8％同意。

台灣民意基金會董事長游盈隆認為，明顯超過半數的國人期盼蘇內閣此時應總辭，不能拖到明年。同時，這項發現也透露了台灣主流民意對蔡政府迅速落實責任政治的期待和要求。

最新民調顯示，24.7％非常同意內閣應該總辭不能拖到明年，28.5％還算同意， 15.8％不太同意，5.2％一點也不同意 ，20.3％沒意見，5.6％不知道、拒答。換句話說，53.2％同意，21％不同意。

游盈隆說，值得注意的是，當二成五國人強烈同意內閣應總辭，不能拖到明年時，只有 5.2％表達強烈不同意。

進一步分析， 從年齡層看，每一個年齡層都呈現一面倒同意內閣應該總辭，不能拖到明年。20-24歲有36.5％同意，23.3％不同意；25-34 歲，58.2％同意，19.3％不同意；35-44歲，56.4％同意，20.9％不同意；45-54歲53.5％同意，25.6％不同意；55-64歲，59.3％同意， 18.5％不同意；65歲及以上47.5％同意，20.3％不同意。

從教育背景看，也是不分教育程度高低，都呈現一面倒的現象。其中專科教育程度者，60.4％同意，23.7％不同意，15.9％沒意見、不知道;大學及以上教育程度者，51.2％同意，26.1％不同意，22.8％沒意見、不知道。

從職業背景看，所有職業類別都呈現多數或絕大多數同意內閣應該 總辭，不能拖到明年。例如自營商／企業主同意的有63.7％、軍公教人員65.6％、勞工52.8％、農民56.7％、學 生 59.9％。

至於政黨支持角度，他說，除民進黨支持者外，其他各黨支持者或中性選民都呈現多數或絕大多數同意內閣應總辭，不能拖到明年。即便是民進黨支持者對此問題也是看法分歧。

他舉例，民進黨支持者中，38.8％同意，42.4％不同意，18.7％沒意見、不 知道，而時代力量支持者中，也有61.2％同意，23.8％不同意，15％ 沒意見、不知道，台灣基進支持者有53.6％同意，21.1％不同意， 25.3％沒意見、不知道；中性選民有33.4％同意，17.2％不同意， 49％沒意見、不知道。

從6都、16縣市角度看，除台中市45.4％ 同意外，都呈現過半數選民同意內閣應總辭，不能拖到明年。有趣的是，民進黨執政兩縣市，同意者分居前兩名，台南市選民中，65.1％ 同意，16.2％不同意，18.7％沒意見、不知道；桃園市選民中，61.8％ 同意，15％不同意，23.3％沒意見、不知道。

本次調查訪問期間是2022年12月12-13日，以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法以全國住宅電話用戶，有效樣本1070人，抽樣誤差在 95％信心水準下約正負3個百分點。