法國在四強戰以2比0擊敗摩洛哥晉級決賽，有望挑戰二連霸的驚人紀錄，對手將是有超級球星梅西（Lionel Messi）坐鎮的阿根廷，兩強相爭精采度與話題兼具，最新賭盤與台灣運彩賠率也出爐。

台灣運彩賠率開出，不讓分法國2.20、阿根廷不讓分2.40、和局3.00，顯示兩強差距並不大，但法國看好度較高。國際賭盤及運彩方面，英國網站bet365則開出相同的1.975賠率，Betway也開出一樣的賠率+175，不相上下。

法國與阿根廷之戰勢必膠著，有趣的是，法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）與梅西在職業球隊，同屬法國甲級足球聯賽的巴黎聖日耳曼俱樂部，兩人也將從場上隊友變成對手，最大贏家或許是此次世界盃的主辦國卡達，因為巴黎聖日耳曼的老闆正是卡達主權基金，也就代表整個卡達國家與王室。

阿根廷與法國過去曾三度在世界盃交手，分別是1930、1978及2018年，阿根廷取得2勝1負的對戰優勢，最近一次交手是2018年的16強賽，當時法國以4比3擊敗阿根廷，最後摘下冠軍金盃。

此次兩隊都將爭取隊史上第三座冠軍，法國還將挑戰成為1962年巴西後首支衛冕世界盃冠軍的球隊，但阿根廷可能更加渴望獲得冠軍，因為前一次奪冠已經是1986年，且此次是梅西最後一次踢世界盃，還沒有拿過冠軍。