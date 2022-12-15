百萬網紅兼辣模「Yumi.k」擁有傲人G級上圍，身材火辣又非常敢露，到法國旅行造訪知名景點羅浮宮時，更是破尺度只穿著內衣就拍照，吸引路過民眾目光，未料，作風大膽的她竟直接穿著薄紗透視上衣走在路上，一對渾圓北半球若隱若現，讓人看得鼻血直流。

Yumi.k日前在instagram發文表示：「好喜歡這樣涼涼的天氣，但又把自己搞感冒」，接著附上一張在國外街頭的照片，只見她對著鏡頭吐舌，不計形象做出搞怪表情，接著視線往下一移，只見她身穿薄紗透視上衣，裡面僅穿著白色內衣，上半身雪白肌膚及傲人弧線若隱若現，讓人充滿無限遐想，短短2天就吸引上萬人按讚朝聖。

對此，網友紛紛留言：「美麗，性感，可愛」、「他們當地人都穿外套，只有版主穿薄紗衣服啊」、「小蠻腰特出了好身材」、「终於肯穿衣服了」、「穿這麼美，沒有被外國人搭訕嗎」、「親愛的，你真美身材真棒」、「外國帥哥一定都在注視妳」、「絕對是所有人目光所在」、「真的是最美的風景」、「身材怎麼可以維持得這麼好」。

Yumi.k先前曬出與米蘭主教座堂的合影，當時她身穿棕色透膚上衣，低領剪裁讓胸前春光一覽無遺，照片中只見傲人身材吸引許多外國男人目光，路過時都不忘多瞧一眼，還有位外國白髮大叔更是直接站在身後觀察，看來她不管到哪都是許多男人眼中「最美風景」。