大同(2371)獲臺灣銀行主辦新臺幣130億元聯貸資金挹注，其他參與的8家銀行也清一色為泛公股行庫。該聯合授信案主要用途為償還金融機構借款暨充實營運週轉金，由臺灣銀行擔任管理銀行，華南銀行為共同主辦銀行，並邀集彰化銀行、兆豐銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、臺灣企銀、高雄銀行及農業金庫等8家金融機構共同參與，該聯貸案原籌募金額為120億元，經金融同業踴躍參與下，超額認購達新臺幣140億元，並以新臺幣130億元結案，顯示參貸行對大同營運的信心與支持。

大同(2371)11月營收40.51億元，年增55%，前11月營收為301.26億元，年增12%。累計前三季合併稅後純益新台幣70.68億元，歸屬於母公司淨利新台幣90.69億元，每股盈餘為新台幣3.88元。

大同在新任董事長王光祥進駐後，建構內部ESG企業文化，透過環境永續、社會責任、公司治理及風險管理小組，從策略、組織、供應鏈、產品設計到客戶服務等各種面向檢視營運發展規劃，並於110年及111年皆獲得財團法人台灣永續能源研究基金會頒發「TCSA台灣企業永續獎永續報告類-傳統製造業第一類金獎」的肯定；未來透過太陽能電廠經營、綠電轉供與綠電憑證等業務領域，期許成為企業及國家達成淨零碳排目標的重要推手。

大同公司在產業控股的定位下，整併優化集團內部資源，目前已將各事業部整合為電力、新能源、消費電子與不動產等四大核心事業體，以加速集團轉型並提升綜效。市場期待在效率及明確的組織架構下，營運能逐步攀升。