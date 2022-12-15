國民黨台北市議員徐巧芯現身回擊，與林穎孟展開唇槍舌劍。（圖／截自林穎孟臉書）

國民黨台北市議員徐巧芯現身回擊，與林穎孟展開唇槍舌劍。（圖／截自林穎孟臉書）

今年九合一選舉無緣連任台北市議員的林穎孟僅獲得4630票、得票率1.62，她昨（14）日發文開戰台北市第三選區第一高票的國民黨議員徐巧芯，認為徐批評民進黨立委候選人吳怡農的「國土防衛部隊」政見不成熟，她自己才真的是不成熟的幼稚病民代。徐本尊則迅速現身反嗆：「現任選連任得票率1.62%到落選的跟我談成熟？」戰力爆棚的回擊，獲得大批網友按讚。

林穎孟昨日在臉書發文表示，徐巧芯開記者會批評吳怡農的「國土防衛部隊」政見，說這是不成熟的想法，只想讓平民捲入戰火，其實徐才真的是不成熟的幼稚病民代。林列出3點，質疑徐對吳的理念並不了解，也對市政沒有研究。

林穎孟更痛批徐巧芯，有空在那邊嘴能在社區保護平民的「國土防衛部隊」，不如做好市議員的責任，務實提出戰時市政民防政策。而不是成天幻想，只會上網上節目嘴砲，在網路上霸凌警察、平民，只想著自己要當立委、要做大位。

徐巧芯本尊則迅速抵達現場，回嗆一句：「現任選連任得票率1.62%到落選的跟我談成熟？」短短十餘字，就打中林穎孟得票率僅1.62%的「落選議員」痛處，獲得數百名網友按讚。林反嗆：「你真的好好笑！你也知道你政策爛到爆所以只能回這個了。你會這樣回，正好代表你真的很幼稚。」徐則反轟：「當初就說你2%仔你還說自己民調前幾名，是誰好笑？」雙方戰火猛烈。