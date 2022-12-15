59歲國際巨星李連杰過去演出許多動作片走紅，給人大俠形象的他，近年因身體因素工作量減少，但不忘透過IG分享生活近況，近期他見老友楊紫瓊因電影翻紅，更登上《時代》雜誌，李連杰便發文恭喜對方，但在其中一張兩人合影中，可見楊紫瓊戴著圓帽，身形依舊，一旁的李連杰雖穿一身黑，卻遮掩不住中年發福的凸肚，幸福肥的模樣相當親民瀟灑。

號稱功夫皇帝的李連杰近年淡出演藝圈，最近期的作品是參與演出真人版電影《花木蘭》，繼先前2008年演出《神鬼傳奇3》的虛構角色「龍皇帝」後，李連杰為了《花木蘭》二度點頭答應飾演皇帝，而他當時受訪，坦言是因為兩個女兒要求，才決定復出，可見他私下「女兒奴」一面。

楊紫瓊今年以《媽的多重宇宙》大放異彩。（圖／中時資料照片）

李連杰2013年被診斷出患有甲狀腺機能亢進症，近年則常被傳身體虛弱、容貌蒼老，更有人指可能是他過去拍武打戲造成職業傷害，才讓他外型變成像老人，對此，2018年李連杰經紀人史蒂芬切斯曼正式回應，表示很感謝外界關心，但就他所知，李連杰身體很健康，「沒有任何問題，也沒有任何危及生命的疾病，他的狀態極佳」。

李連杰曬出與楊紫瓊合影。（圖／翻攝自jetli IG）

近日，李連杰發文祝賀楊紫瓊登上《時代》雜誌的年度代表人物，寫下：「這幾年我真的很享受跟她合作，而且被她的熱情、勤奮的精神所啟發、鼓舞，非常開心繼續看到她發光發熱」，並曬出私下和楊紫瓊合影，網友興奮回應：「兩個人都是傳奇」、「您們都是我的童年回憶」、「她真的很不可思議」、「兩位都是華人界的功夫巨星」。