時序即將進入2023年，有許多民眾往往會透過研究星座或生肖，來得知自己接下來的運勢走向，同時也可能會因為想要擺脫過去的衰運，進而尋求開運的方法。對此，命理專家黃友輔日前便在節目上點名有6生肖及3星座將在2023年時出現不錯的好運。

命理專家黃友輔在節目中提到，生肖虎及生肖蛇的朋友，在2023年有望遇到一個不錯的創業及轉職的機會，同時也表示，生肖蛇的朋友更有可能在職場上遇到貴人相助，進而獲得一個升官、加薪、發財的好機會。然而，命理專家黃友輔表示，生肖馬及生肖猴的朋友，在2023年不僅有望在股票、基金，或投資外匯方面獲得不錯的收穫，更有機會獲得意外之財，可謂被財神爺看上的一年。

緊接著，命理專家黃友輔提及，生肖鼠及生肖兔的朋友，在2023年時將會出現不錯的桃花運，同時也表示，星座是天蠍座、雙子座、水瓶座的朋友在今年年底時有望一掃過去的衰運，進而一路旺到明年。此外，黃友輔提及，屆時天蠍座將有不錯的人緣及桃花，更有望出現不錯的財運，雙子座則是會有不錯的事業運，至於水瓶座則同樣是會出現不錯的財運。