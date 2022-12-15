在美國播出長達19年的談話性節目「艾倫愛說笑」DJ鮑斯（Stephen "tWitch" Boss）的妻子表示，鮑斯已離世，享年40歲。洛杉磯媒體報導稱他明顯死於自殺。

美國娛樂新聞媒體TMZ表示，身兼DJ和舞者的鮑斯昨天在洛杉磯一家旅館被發現，身上有似乎是自己造成的槍傷。

根據TMZ，鮑斯的妻子霍克（Allison Holker）因擔心丈夫而聯繫警方，鮑斯不久後卻被人發現陳屍在旅館房間。

據多家媒體報導，34歲的霍克說：「我懷著最沉重的心情告訴大家，我的丈夫史蒂芬（鮑斯的名字）已經離開了我們。」

「史蒂芬的光芒點亮他踏入的每一個房間。他把家庭、朋友和社區看得比一切都重要…他是我們家庭的支柱，最好的丈夫和父親，也是他粉絲的榜樣。」

洛杉磯警察局發言人表示，警方昨天上午接獲一通報案電話，內容與1名男子死亡有關。洛杉磯郡驗屍官辦公室表示將對鮑斯進行驗屍。

鮑斯於2014年加入「艾倫愛說笑」（The Ellen DeGeneres Show）成為固定班底，直到節目於今年5月停播為止。

鮑斯還參加過舞蹈選秀節目「舞林爭霸」（So You Think You Can Dance），並參演「舞力全開」（Step Up）系列電影和「舞力麥克：尺度極限XXL」（Magic Mike XXL）。

在傳出這個不幸的消息後，「艾倫愛說笑」主持人艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）在推特（Twitter）上傳一張她和鮑斯相擁的照片，並寫道：「我心碎了。tWitch（鮑斯的綽號）散發出純粹的愛與光芒，他是我的家人，我全心全意地愛著他。我會懷念他。」（譯者：陳昱婷/核稿：李佩珊）1111215

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