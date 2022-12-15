北市一名人夫日前意外目睹妻子的手機跳出一條「我好想你」的訊息，才發現妻子與楊姓男同事關係不純，多度相約汽車旅館發生性行為，憤而控告楊男侵害配偶權。台北地院審結，判楊男要賠償20萬元為適當。可上訴。

判決書指出，人夫主張，於2016年間與妻子結婚，家庭生活幸福美滿，2人一同努力經營家庭，而楊姓男子長期擔任妻子公司的講師，未料楊男明知他妻子已婚，卻利用職務之便接近妻子，發生不正當交往。

人夫控訴，2021年11月間，他從兒子手中接過妻子的手機，楊男正巧當時傳了一條「我好想你」的訊息給妻子，他發覺內容不對勁便解鎖手機確認完整對話紀錄，才發現2人早已相約至旅館性交，對話內容相當噁心，事後也導致他與妻子離婚，故依法向楊男求償50萬元。

台北地院審理時，法官認為，楊男沒有否認曾與人妻發生性行為並傳送上述對話訊息，顯見楊男與人妻的交往方式非普通友人的互動，而是有相當親暱程度的男女情感往來，行為已經逾越社會一般通念所能容忍的範圍，足以破壞人夫的婚姻生活美滿，楊男侵害配偶權屬實且情節重大，酌情後判楊男須賠償20萬元為適當。可上訴。