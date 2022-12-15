將於明晚抵達的寒流威力強大，周末全台急凍，如何在寒冬養生相當重要，有中醫師表示，收藏陽氣、保養陰氣是冬季養生兩大原則，建議民眾要睡飽、多曬太陽、溫和飲食，此外，還要節制房事。中醫表示，冬天本就陽氣不足，化陽成陰的能量有限，因此節制房事對健康相當重要。

中醫師李培碩在其臉書專頁上表示，秋冬之時，太陽的能量減弱，於是落葉歸根，生長停滯，能量蟄伏潛藏，才不會損傷好不容易收藏起來陽氣，人也和自然萬物一樣，順其時，則人長壽。他因此分享4個冬季養生要點。

1. 睡飽養陰：

充足的睡眠，是陽氣收藏之要事，大自然很多動植物，都冬眠或休眠了，人們在天冷了，活動宜適量收斂，充分休養。

2. 曬暖補陽：

容易手腳冰冷、臉色蒼白的人屬於陽虛體質，冬天要時常曬太陽，讓身體每天適當的活動，維持活絡的陽氣。

3. 溫和飲食：

不要食用過多的辛辣五香、韭蒜咖茶，因這類食物會讓人發汗或心跳加快的食物，會擾動原本即將安靜下來的陽氣，建議多吃流質滋潤的食物，如木耳、山藥、紫米、湯圓等溫和軟潤的食物，有助保養陰氣。

4. 節制房事：

節制房事、不消耗陰氣。李培碩表示，減少消耗是養陰的重中之重，冬天本就陽氣不足，化陽成陰的能量有限，因此節制房事對健康也相當重要。