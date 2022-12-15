FED一如預期將升息幅度降至2碼，政策利率達到4.25%至4.5%目標區間，這是2007年以來新高；但考慮到通膨風險，2023年底利率預測中值為5.1%，高於9月預期的4.6%。2023年GDP成長預測剩下0.5%，大部分官員預期，2024年才開始降息。保德信大中華股票投資市場投資長郭明玉指出，明年上半年總體經濟展望放緩，目前台股產業開始出現企業獲利下修趨勢，根據保德信預估，2023年整體企業獲利將出現約16%的衰退幅度，然電子優於傳產族群，且企業營運表現於上半年落底，整體基本面將逐季走高，預料全年度台股走勢亦將呈現先蹲後跳，投資人反而應該在上半年拉回走勢時，逢低布局。

郭明玉表示，景氣趨緩與庫存去化雖然會持續影響台股明年表現，特別是上半年走勢將受到影響最深，然隨著全球疫情趨緩，中國對於清零政策出現大轉彎，預料以消費為主的族群將成為上半年的台股亮點，另外，今年有部分產業獲利亮眼，有助於提升明年的配息表現，根據估計，2023年台股殖利率有望達4%，在現金殖利率具吸引力的情況下，高殖利率族群也可望成為台股吸金焦點。

郭明玉認為，目前台股本益比僅有10倍，不僅低於長期平均值，也低於合理水位13至14倍，且2022年外資在地緣政治的考量下，對台股持續站在賣方，壓抑指數表現，一旦地緣政治風險解除，配合台股低基期優勢，有望見到外資回補，進而成為推升台股走勢的重要支持。