周三美股震盪收低，標普500指數結束連續兩天的升勢。聯準會一如預期宣布升息50個基點，但其最新的經濟預測指向升息期將拉長，而最終利率也將高於先前預期。

聯準會預測到2023年底，借貸成本將至少再提高75個基點，並預估失業率將攀升，而經濟增長將幾近停滯。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）更在會後表示需要更多數據，央行才會明顯改變對通膨的看法，現在談論降息仍為時過早，因為重點在於讓央行的政策立場足夠具限制性，使通膨率得以降至2%目標。美股主要指數應聲跌至盤中低點，道瓊指數盤初上漲近300點後，盤中一度下挫逾400點。

聯準會暗示未來將進一步升息，在鮑爾召開記者會時，美國公債殖利率陷入震盪。

今年全球主要央行採取激進的升息策略使世界經濟可能陷入衰退的擔憂升高，股票等風險型資產首當其衝。華爾街三大指數年線估將收黑，為2018年以來首見，並將創下2008年金融危機以來最大年度百分比跌幅。

★主要指數

道瓊指數跌142.29點或0.42%，收33,966.35點。

標普500指數跌24.33點或0.61%，收3,995.32點。

那斯達克指數跌85.93點或0.76%，收11,170.89點。

費城半導體指數跌44.26點或1.57%，收2,777.27點。

★消息

聯準會在12月政策會議結束後宣布將基準利率調升50個基點（2 碼），至介於4.25%～4.5%，創下2007年以來的15年新高，但較之前連續4次升息75個基點縮小收緊力道，此決議符合市場普遍預期。聯準會官員預測明年還將再升息，直到2024年才會降息。在停止升息之前，利率最終將調升至介於5%～5.25%，其中位數為5.1%，這個所謂「最終利率」（terminal rate）的預測高於9月預估的4.6%。此外，聯準會預估美國明後年經濟將僅成長0.5%，明年底失業率將從目前的3.7%升至4.6%，2024年也將維持在這個水準。值得注意的是，聯邦公開市場委員會（FOMC）在政策聲明中留下重大伏筆，即該決策委員會認為持續提高利率區間目標將是合適之舉。聯準會主席鮑爾會後表示，迄今取得的10月和11月通膨數據顯示物價月漲幅縮減，這讓人樂見，但仍需要更多證據才能確信通膨將持續下降。

在聯準會發表決議後，緊接著歐洲央行以及英國、墨西哥、挪威、台灣、菲律賓、瑞士等央行也將陸續發布利率決議。

美國10年期指標公債殖利率一度上揚5.8基點，觸及3.561%，但在準會發布決議後轉跌4.2基點，報3.461%。美元指數一度下跌0.51%，報103.45。

紐約1月期油漲2.51%，收在每桶77.28美元。倫敦布蘭特2月期油漲2.5%，收在每桶82.7美元。

美國各交易所成交量總計為121.5億股，過去20日均量為105.5億股。