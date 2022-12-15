已宣布退出英國王室的哈利王子與其妻子梅根，即使兩人不居住在英國，私下的一舉一動仍備受矚目。而他們為了抵制英國皇室的傳統束縛，除了出書公開皇室內幕外，近期還與知名串流平台Netflix合作推出紀錄片《哈利王子與梅根》（Harry & Meghan），疑似正式向英國皇室宣戰。有趣的是，儘管影片上映之前受到大批民眾的謾罵及批評，但開播後卻一舉打破Netflix過往紀錄片的收視紀錄，也成功引爆話題。

根據英國媒體《衛報》的報導，Netflix表示《哈利王子與梅根》自本月8日開播以來，在全球觀看時數創下長達8155萬小時的輝煌成績，也打破Netflix所有紀錄片上映首周的最高觀看紀錄，代表著全球至少超過2800萬個家庭曾看過這部紀錄片的一部分。在爛番茄（Rotten Tomatoes）影評網站中，《哈利王子與梅根》的專業評分還獲得45％的新鮮度，觀眾評分則為12%，可見大部分的民眾雖不喜歡內容卻仍然愛看。

另外，Netflix還透露，在本月5日至11日期間，《哈利王子與梅根》也成為Netflix英語劇集中，全球收視第二高的影集，僅次於全球爆紅的《星期三》。而《哈利王子與梅根》在各國的排行中，收視率第一的是英國地區，再來是美國、澳洲，其他85個國家及地區也同樣擠進前10名，可說是相當驚人。