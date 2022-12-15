【EDU TALK】校園創業歷程分享~學悅科技趙式隆董事長

台北市長當選人蔣萬安昨（14）日公布第2波小內閣，找來不到20歲就成功創業，現年37歲的洽吧智能股份有限公司創辦人兼董事長趙式隆，引起各界關注與討論。其實趙式隆在新創圈的名氣頗大，大學還沒畢業時，就靠著創業讓存款突破7位數！

趙式隆現職為洽吧智能股份有限公司創辦人兼董事長，同時還在國立陽明交通大學兼任助理教授，過去曾任台北市政府產業發展局首席資料科學家、國立臺灣大學專任助教／講師、台灣矽谷創業家協會創會理事長、行政院國家發展基金投資審議委員等，資歷相當豐富。

2016年時，趙式隆接受教育部邀請，上「EDU TALK」分享自己的校園創業經驗，他當時透露因為父親早逝的關係，上大學後同學都在想著讀書拿獎或是玩社團拓展人際關係，但他卻已經開始拼命賺錢，最忙碌的時候一周排了8個家教，從國小國中的英數、高中的物理及面試模擬，到大學的電腦程式或微積分全都教，甚至大學還沒畢業就在教人如何考研究所，這段經歷也讓他很早就意識到，「實現夢想的前提是生存」。

除了努力賺錢外，趙式隆也曾參與雅虎奇摩尋找接班人的比賽活動，在所有參賽者中脫穎而出成為首屆「雅虎奇摩接班人」，並實際投入產業中實習，事後他依靠此經驗與出眾的美術能力，為想轉型的中小企業架設網站、設計網頁，存款在1年內就突破了7位數，而當生存不再是問題後，他開始找尋自我的價值。

趙式隆提到，當時台大開始發展創意創業學程，他也在因緣際會下加入該團隊，在這過程中他發現他自己的價值，就是如何為其他人創造更大的價值。而在台大擔任助教、兼任講師的5年中，趙式隆為了解決台灣學生羞於在上課時提問的困擾，結合自己的科技長才撰寫APP，協助教師將無互動的教材轉為有互動，學生只要透過手機、平板、筆電等裝置，就能即時給予授課老師回饋，僅花費2年多的時間，全台一半以上的學校都有老師在使用該系統。

如今，趙式隆創立的洽吧智能股份有限公司，主攻客服聊天機器人，並在研發的過程中，發現與保險業之間的商機，透過人工智慧解決保險業高昂的行政成本，協助保險公司計算理賠金額等業務，獲得業界認可，連汽、機車強制險也使用此智慧系統。

對於趙式隆，蔣萬安強調其學術及實務經歷完備，兼具年輕創新思維，有助智慧城市、大數據應用等，各項數位創新工作的推動，希望透過中壯世代拉動、培訓年輕一代，讓不同視野及背景的優秀人才協力互補，帶動台北不斷地往前邁進。