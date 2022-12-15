同學會到底是重溫同窗情誼的場合，還是淪為炫富、較勁的的尷尬時刻？一名人妻抱怨，最近要參加同學會，當年搶走她初戀的女生也會出席，因此希望老公可以買個「名牌包」給她，沒想到卻被狠狠拒絕，貼文曝光後網友卻不領情，直酸「愛慕虛榮」。

一名女網友在「匿名公社」發文，以「連名牌包都沒有要怎麼去同學會？」為題，開頭就先說明自己並不是愛慕虛榮的人，結婚7年來也不曾買過名牌或亂花錢，近期原PO因為要參加同學會，希望老公可以買個名牌包給她，沒想到卻被狠狠地拒絕。

原PO表示，自己雖然是家庭主婦，但每天做家事照顧小孩，平常也很少吃外食或是叫外賣，算是有功勞也有苦勞，更透露同學會那天當初搶走她初戀的綠茶也會出席，「打扮太寒酸，他（老公）也會被看不起不是嗎？」，沒有好看衣服就算了，連一個名牌包都沒有，「到底是要怎麼去啦？」。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言直酸「沒名牌包就不能去同學會，這不叫愛慕虛榮，不然叫什麼？」、「沒錢還想裝。標準的愛慕虛榮」、「名牌並不能襯托出妳的氣質，反而會變成俗氣！如果妳自帶氣質，也不需要名牌過度陪襯。」、「喜歡名牌去工作吧！小孩的學費會越來越貴您們的生活過的去嗎？同學會有比家人生活重要嗎？那就去工作吧！」。

不少網友也分享，「我去同學會沒在比名牌包，是在比誰看起來年輕和漂亮，因為我們45歲了，看誰保養好，誰就厲害耶」、「我們全班都是商業女強人，開同學會時都是穿著輕鬆便利；開心說笑吃美食，台灣還沒看過同學會去秀名牌的，有壓力的同學會沒人會去吧！」。