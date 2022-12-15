阿根廷睽違8年再闖世界盃冠軍賽舞台，挑戰陣容堅強的衛冕軍「高盧雄雞」法國，這也代表2位在法甲巴黎聖日耳曼的隊友梅西（Lionel Messi）及姆巴佩（Kylian Mbappé）將相互廝殺，根據資訊網站《OptaJoe》做出的數據比較，近2屆姆巴佩在得分及過人次數都力壓梅西，而就串聯性來說，則由注重團隊的梅西數據較佳。

《OptaJoe》拿出2人近兩屆世界盃數據比較，對梅西來說有些不公平，因為上一屆的俄羅斯世界盃，阿根廷早早在16強就淘汰出局，痛下毒手的正是本屆決賽對手法國，因此梅西4年前只留下出賽4場的紀錄，不過阿根廷本屆還是要仰賴35歲的他，6場比賽梅西都踢滿整場比賽，8強面對荷蘭更是力撐包含延長賽整整120分鐘，所以梅西近2屆的出賽時間只比踢了13場的姆巴佩少了81分鐘。

以速度作為自身優勢的姆巴佩，近2屆完成了53次過人，今年世界盃也以21次穩居龍頭，而除了有著極佳的身體素質之外，進球也是姆巴佩的強項，2屆賽會下來共攻下9顆球，至於在串聯團隊方面依然是梅西的主要本領，近2屆完成了5次助攻、握有28次創造機會。

2 - A comparison between Lionel Messi and Kylian Mbappé across the last two editions of the #FIFAWorldCup (2018 & 2022). Showdown. pic.twitter.com/sIANUBIlUy — OptaJoe (@OptaJoe) December 14, 2022

不過法國陣中實在是人才眾多，據《Opta》統計，本屆創造機會次數最多的球員為格里茲曼（Antoine Griezmann）的21次，梅西以18次居次，而小賀南德茲（Theo Hernandez）、登貝萊（Ousmane Dembélé）及姆巴佩皆以11次並列第3，除了梅西之外皆為法國球員。