歐洲股市周三收在持平，在聯準會(Fed)公布利率決議之前，投資人維持謹慎。

周三泛歐Stoxx 600指數收盤幾乎持平，僅小跌0.09點或0.02%，為442.51點。

在歐股收盤之後，聯準會宣布升息50基點，符合外界的預期。聯準會此前已經連續四次升息75基點。然而對未來加息軌跡的擔憂，也抑制了樂觀情緒，投資人擔心長期的升息，經濟將步入衰退。

英國11月通膨率降溫，顯示物價壓力正在緩解。歐元區通膨在上個月同樣也顯示放緩。

英國央行和歐洲央行同時將在本周四公布利率決議。

荷蘭合作銀行(Rabobank)資深策略師Bas van Geffen表示：「美國CPI提高了市場對聯準會升息周期的預期，而此在一定程度上影響了歐洲市場，因為它影響到市場對歐洲央行可能的升息速度，以及升息周期將持續多久的看法」。

一位消息人士告知路透，歐洲央行預計未來三年，通膨率水準將在2%以上，持續時間高於市場目前的預期，此並發出訊號，顯示抗通膨的戰爭還遠遠未結束。

對利率敏感的科技股跌0.9%，另外銀行股跌0.5%。

雀巢升1.35%，報111.0瑞朗，大幅抑制了歐股盤中的跌勢。

受到在倫敦上市的德國公司途易(TUI)股價下跌0.8%的拖累，旅遊休閒股跌1.4%。全球最大旅遊公司途易表示，計畫在明年增資，來償還在新冠疫情期間的政府援助。

Zara母公司Inditex集團上漲3.1%，報25.52歐元；該全球最大時尚集團公布今年2~10月淨利增加24%的好成績。