美國前總統川普以威脅國家安全為由，在2019年把中國電信設備廠華為列入黑名單，阻斷其購買美國半導體和其他關鍵技術的機會，不過似乎撼動不了華為龍頭老大的位置，根據韓媒The Elec報導，南韓科技巨頭三星電子移轉高達98項美國專利給華為。

報導指出，三星在11月與華為簽訂專利交叉授權協議，將其在美國擁有的98項專利轉讓給華為，據悉移轉的專利涉及電信、充電、相機、顯示器等技術。

值得關注的是，三星在2019年也曾與華為簽訂專利交叉授權，以化解專利爭端，三星當時轉移81項專利給華為，三星迄今已給予華為共179項專利。

報導分析，這次專利移轉距離上次已間隔三年，可能和延長授權協議有關，而2家公司的交叉許可協議主要涉及5G相關專利。

華為隨後證實，強調三星是華為外國公司最大被授權廠商，而且除了三星外，也和20家中國與外國企業簽有交叉授權協議。

日本經濟新聞日前報導，華為打算結合許多地方政府出資成立的企業，提供技術方面的支持，希望打造自主製造供應鏈，在中國國內實現穩定採購。據悉華為尋求合作的企業，包括同樣遭遇制裁的晉華積體電路 ，鵬芯微、中芯等。