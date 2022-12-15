入冬首波寒流將在明天晚間報到，天氣風險公司天氣分析師林琮訓表示，周五（16日）下半天全台由北往南將轉為陰雨，周五晚間到周六（17日）清晨將有較旺盛的對流雲系進來，屆時西半部到東北部恐有較大雨勢，周六鋒面通過、寒流南下，最冷時間落在周六晚上到周一（19日）清晨，各地會有10度或10度以下低溫，平地最低溫預估在6度上下。

林琮訓今（15）日於臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》指出，明天低壓鋒面在台灣附近建立，最新資料顯示，鋒面東移，明顯影響台灣時間點略往後延，預估明天下半天開始逐漸受到鋒面雲系影響，全台由北往南轉為陰雨天氣，尤其在晚間到周六清晨這段期間，可能有較旺盛的對流雲系移入，西半部到東北部有短時較大雨勢出現的機會。

林琮訓表示，周六（17日）白天鋒面逐漸遠離，中南部平地天氣會先轉好，中南部山區、北部及東半部地區仍有水氣通過並配合東北風逐漸增強，仍有局部短暫陣雨，要到傍晚後，整體降雨才會緩和。

林琮訓說，周六鋒面通過後，寒流逐漸南下，各地會明顯降溫，預估最冷的時間會落在周六（17日）晚到下周一（19日）清晨，北部、東半部降溫主要來自冷空氣直接影響；中南部地區冷空氣較弱，但在雲量偏少的情況下，會有輻射冷卻效應加成，因此各地都會有接近10度或10度以下氣溫出現機會，平地最低溫預估在6度上下。