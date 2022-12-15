板橋富蘊55萬人口，加上市府進駐、新板特區商業樞紐帶動、北市外環第一圈等優勢，奠定了板橋新北「金磚三區」之首的地位。放望大板橋，一南一北各有「Tpark台北遠東通訊園區」以及「新板特區」兩處發展成熟的重磅重劃區。

其中Tpark為遠東集團的自辦重劃，2010年創園時，就鎖定高階的藍海產業為發展主體，包括資通訊（ICT）、雲端、數位內容、智慧科技及綠能研發。歷經十餘年發展，Tpark不只成功定錨「亞太矽谷」的高科技園區地位，Google兩幢辦公室也在此落腳，區域因智慧新經濟帶領起飛，迄今身價已能比肩新板特區。

Tpark除了高階企業林立，24公頃的園區更以「複合生活圈」概念打造全機能場域，除了頂級商辦，園區中還囊括醫學中心「亞東醫院」、24小時新北市立圖書館總館、1.2萬坪生態公園，目前有星巴克與誠品生活等百貨商家進駐，大型商場也在規劃中。但當前最受矚目的，就是全新落成的高層住宅「遠揚之森」，由於建築採頂尖日系工法細鑄、精密度極高且為高規格隔震宅，加上遠東品牌，目前雖為早鳥銷售階段，但已深獲板橋在地換屋民眾青睞。

鑑於「遠揚之森」為Tpark首座住宅，房價受惠園區優勢而起了價值連動的作用。就宏觀面上，園區五大藍海產業與全球接軌，讓區域經濟與房市得到強而有力的支撐、未來性持續昂揚；其次，Tpark為低密度重劃區，加上49％綠覆率與大街廓，城區散發著慢活氛圍，相較商業娛樂為主、高密度的新板特區，Tpark實為宜居之城。

小環境方面，「遠揚之森」除了暢享複合生活圈，距捷運亞東醫院站僅200米，步行2分鐘可達。在高含金量、繁華軸帶的捷運板南線上，捷運4分鐘，抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。

「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，建築外觀與公設則邀來國際頂尖建築事務所日建設計擘畫。此外，建築採耐震強度高出2倍的「New RC新型高強度鋼筋混凝土結構」打造，同時導入日本最新「蓮根梁預鑄工法」，並搭配日本隔震器龍頭品牌OILES隔震器，可承受6級以上的強震而無損，究極頂規的精鑄結構，創下國內住宅建築新標竿。