新竹市長當選人高虹安遭檢舉任立委時，以人頭助理詐領立委助理費、「公積金」涉貪，台北地檢署15日兵分多路，前往相關機關查閱調查相關資料，至於細節檢方不願證實。

據指出，本案目前仍只有高虹安、前助理李忠庭2人是「他字案」被告，而黃女也非被告、不具「汙點證人」身分。至於未來是否策動黃女轉任「汙點證人」？檢調透露，「汙點證人」的條件是被告必須認罪，且提供共犯涉案事證協助追訴，經檢察官同意下才會進行，因此將視案情進度再作決定。

據了解，黃女所提供的高辦「公積金」帳本，僅為高辦收入支出紀錄，並不包含個別助理領薪上繳的帳目，黃女雖說明其經手資金狀況，但檢調因未詢問過助理，尚無法確認「公積金」金流是否與助理費「以少報多」、「加班費繳回」等不法情事有關。

目前高虹安涉及3起案件，除「吹哨者」檢舉高虹安以男友李忠庭當人頭助理，詐領公費助理費及「公積金」涉犯貪汙、偽造文書案。另2案分別是資策會指控高女博士論文抄襲資策會著作，向台北地院自訴高違反《著作權法》；以及資策會認為高將任職資策會期間所取得2件專利，交給業者申請，申請人並非資策會，向北檢提告高涉嫌《刑法》背信罪，北檢簽分「他字案」，被告只有高虹安1人。

為了釐清相關金流，檢調日前已約談高辦前主任吳達偉，以及包括「吹哨者」在內的前任助理、提供爆料錄音檔的民眾黨新竹縣黨部前執行長林冠年等相關人說明。