主播李昕芸擁有甜美外型，被網友封為「甜心主播」，平時在臉書分享自身看法或日常點滴，累積一票死忠粉絲，近來曬出和友人去咖啡廳聊天的照片，只見她直接露出傲人弧線，罕見曬出養眼照，讓所有人看得鼻血直流。

李昕芸曬出在咖啡廳享用咖啡的照片，接著表示：「因為疫情關係，相隔三年友人終於可以回台灣，人還在國外的他打電話不方便 ，於是請我幫忙訂餐廳，結果真是開了我眼界，晚餐一個人9200+10%，訂位已經排到一個月後農曆年前」，眼見這般高價位還如此搶手，不免驚呼：「我活在什麼樣的世界呀？台灣絕對是M型社會，而我活在左邊 」，接著不忘自嘲：「喝杯咖啡壓壓驚，好險咖啡我買得起」。

而她隨文附上的照片，也讓深藏不露的好身材出來見客，只見她身穿黑色外套滑落露出香肩，內搭的U型剪裁綠色運動背心，藏不住一對傲人北半球，更擠出一條深邃事業線，讓所有人看得血脈賁張，紛紛留言：「這是……誰？我認識嗎？很正耶」、「美麗的象徵」、「這視角太邪惡了吧」、「美女，，你身材真好」。

李昕芸罕見曬出養眼照，讓網友眼睛大吃冰淇淋。(主播李昕芸臉書)

今年5月有電視台傳出主播上演宮鬥劇，李昕芸當時透露剛入行時，有資深主播下令要造型師把她剪成男生型短髮，當時因為是菜鳥只能任憑擺佈，含著眼淚看著長髮被剪短，至今回想起來仍不免感嘆：「那時候真的沒想過原來做一份工作，連自己外型都要掌控在別人手中」。