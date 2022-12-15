AMV模組化設計可以針對不同任務需求做出條調整。（Youtube）

日本在經過兩個階段的評估過程後，選擇了芬蘭祖國集團（Patria Oyj）的裝甲模組化載具（Armoured Modular Vehicle，AMV）作為其下一個輪式裝甲運兵車，以取代原先360輛的96式裝甲運兵車車隊。

據軍事新聞網《防務新聞》（DefenseNews）13日報導，日本防衛裝備廳（ATLA）宣佈Patria AMV從中脫穎而出，勝過了日本三菱的裝甲車，評估過程考慮了成本、性能、後勤和每種車輛的生產基地。

防衛裝備廳表示，雖然兩種車輛在後勤支持和國內生產能力方面的得分相似，但AMV在成本和整體性能方面比對手的得分要高。日本曾在2019年將芬蘭祖國（Patria）、日本三菱和美國通用動力陸地系統公司（GDLS）列入輪式裝甲運兵車競爭者名單，而通用動力提出競爭的是LAV 6輪式裝甲運兵車。

3家競爭廠商必須在2022年3月30日之前向日本交付原型車進行評估，儘管該機構已經做出公告，但美國通用動力陸地系統公司最終並沒有參與。

芬蘭祖國（Patria）在宣佈入選的新聞稿中表示將在日本陸自衛隊的許可下為其生產Patria AMV，該司高級副總雷克萊寧（Janne Räkköläinen）在新聞稿中還特別點出，日本將是AMV系列的第9個用戶，先前已經多國家青睞並與當地國防產業進行許可生產的合作經驗。

日本國防部在8月底發佈的2023財年預算申請中尋求通過該計劃獲得29輛車，並期望所有車輛將在3年內交付。不過，目前還有消息說明，日本最終究竟要購買多少輛Patria AMV，來取代其目前360多輛96式裝甲運兵車車隊。