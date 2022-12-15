部落客網紅「野蠻王妃（yifenko）」在網路上分享旅遊以及美妝保養等相關知識，累積不少粉絲關注。豈料，在昨(14)日，野蠻王妃突在臉書上發文表示：「自己經歷難熬又悲痛的一天。」字句間相當悲痛。

身為五寶媽的網紅野蠻王妃時常在社群平台上曬出一家人的甜蜜互動日常，子女的萌樣以及育兒經驗談，讓她的社群平台上擁有近40萬名粉絲追蹤。誰料，昨日她突在臉書上分享噩耗。指出：「沒想到一場感冒演變成肺炎，引發敗血性休克，帶走我親愛的母親。」

她透露媽媽因為長期服用慢性病藥物，因而降低她的免疫力，使她無法承受細菌的侵襲，痛訴自己在一天內坐了2次救護車、歷經3次急救，還是沒能讓母親回到身邊。悲痛表示：「還有很多話來不及對媽媽說，有太多遺憾與不捨，還有抱歉。」字句間充斥的哀傷心情，看了令人鼻酸。

野蠻王妃坦言：「相信媽媽是為了不想麻煩我們，才選擇這麼快離開，就讓她放下無牽掛的去另一個世界。媽媽無病無痛了，下輩子不要再受病痛折磨，要幸福健康。」指出因為要處理後事，工作會暫停幾天。對此，粉絲們也為她加油打氣，期許她能走出陰霾，早日平復心情。