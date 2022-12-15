24歲新北市永和區永福里長當選人陳紫渝，因長相清秀被封為「永和IU」、「最美里長」，今年聖誕節她將正式上任里長職務，熱愛和民眾拉近距離的她，近日接受人力銀行邀請，上節目大玩快問快答，除了自爆理想型3條件，還擺出可愛三連拍，電暈大票粉絲。

陳紫渝表示，她最討厭的食物是青豆，拿手菜是炒高麗菜，父母都覺得很好吃，最怕變胖的部位是大腿，因為是容易長胖的地方，所幸參選期間瘦了不少。此外，她也透露自己3個壞習慣是，「不喜歡洗碗、不愛喝水」以及「我很少說自己的壞習慣」。

陳紫渝也指出選舉過程最辛苦的是每天早上6點起床，都得站路口舉牌催票：「拜託大家支持2號陳紫渝」，她同時坦言月底上任里長後，手機得24小時不關機，因為「凌晨也有可能接到電話」等於隨時待命，不過她希望里民叫她「紫渝」就好，因為聽起來比較親切。被問及若不當里長想當什麼？陳紫渝表示可能會當樂團主唱：「當時真組了一個團叫E小姐，因為我的英文名字叫Eva」。

陳紫渝透露自己的理想型是有魅力、乾乾淨淨、黑頭髮。(圖/1111_heynotice IG)

對於理想型男友，陳紫渝公開三項條件：「有魅力、乾乾淨淨、黑頭髮」，而且大忌是對方說謊：「什麼事情有說就ok，很離譜我也覺得沒有關係，但就是說謊不行」，她也指出自己開心時會哼歌，現場還清唱起林宥嘉的《說謊》，但生氣時話會變少，但不會破口大罵，並幫對方討論問題在哪。

陳紫渝在節目3連拍，非常甜美可愛。(圖/1111_heynotice IG)

最後陳紫渝也分享自己不工作的時候，喜歡拿藍芽喇叭跟一支麥克風唱歌，不管是抒情或台語歌都能駕馭，像她就很喜歡李千娜的《查某因仔》。最後她不忘放送福利，對鏡頭擺出仙氣3連拍，平易近人的性格和甜美笑容很有魅力。