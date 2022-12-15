又傳虐嬰事件，一名網友在臉書社團《爆料公社》轉貼Instagram的限時動態影像，畫面中一名女子疑似受不了嬰兒哭鬧便出拳拍打，文字則寫道「哪裡可以賣小孩？」、「就這樣哭，你就繼續」。對此，桃園市婦幼警察局接獲通報後已緊急於15日凌晨前往了解，家庭暴力防治中也介入調查中。

有網友14日在臉書社團《爆料公社》發文，控訴一名住在桃園的21歲女子疑似虐嬰，並附上該女的個人Instagram限時動態影片，影片中一名嬰兒不停哭鬧，女子疑似無法承受吵鬧便出拳拍打嬰孩，影片中還搭配的文字則寫著，「哪裡可以賣小孩？」、「就這樣哭，你就繼續」。

文章曝光後，旋即引起大批網友討論，憂心嬰兒恐遭女子虐待，還有熱心網友立刻協助通報網路警察及社會局，就怕發生憾事。

對此，桃園市婦幼警察隊指出，15日凌晨接獲通報後，隨即前往該名女子的家中了解，家庭暴力防治中心主任則說明，該名女子年僅21歲，初步了解女子與嬰兒生父並無婚姻關係，女子為獨自扶養嬰兒長大，疑似因壓力過大才行為失控，目前嬰兒由外婆帶回照顧，後續也將對該女提供親子教育輔導。

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