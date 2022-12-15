保勝光學公司（6517）將在今（15）日新上櫃掛牌，每股掛牌價32.8元，櫃買中心上午9時舉辦「新股上櫃敲鑼」儀式，並邀請輔導其上櫃之證券承銷商-凱基證券，及簽證會計師共同與會。
保勝光學公司主要從事各類光學玻璃鏡片、鏡頭之設計、製造及銷售，2021年財報合併營業收入為4億3,847萬元，稅後淨利為6,088萬元，每股純益為2.18元。今年財報前三季合併營業收入為3億9,556萬元，稅後淨利為8,578萬元，每股純益為3.07元。
保勝光學公司（6517）將在今（15）日新上櫃掛牌，每股掛牌價32.8元，櫃買中心上午9時舉辦「新股上櫃敲鑼」儀式，並邀請輔導其上櫃之證券承銷商-凱基證券，及簽證會計師共同與會。
保勝光學公司主要從事各類光學玻璃鏡片、鏡頭之設計、製造及銷售，2021年財報合併營業收入為4億3,847萬元，稅後淨利為6,088萬元，每股純益為2.18元。今年財報前三季合併營業收入為3億9,556萬元，稅後淨利為8,578萬元，每股純益為3.07元。
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