衛福部政務次長王必勝今早出席趙偉正公祭，在靈前向趙偉正上香致意。（呂妍庭攝）

衛福部政務次長王必勝向家屬表達哀悼之意。（呂妍庭攝）

趙偉正長子趙坤賢本身也是藥師，今代表家屬發言，除感謝各界關心，也告訴父親「任務完成了」，累了就休息。（呂妍庭攝）

趙坤賢紅著眼眶透露，爸爸曾托夢，說他其實撿到藥了，但爬上來的過程不小心摔了一跌，覺得他累了、想休息。（呂妍庭攝）

嘉義縣新港鄉熱心藥師趙偉正身故，今獲頒「衛生福利專業獎章」趙坤賢紅著眼眶透露，爸爸曾托夢

熱心藥師外出送藥身亡 王必勝靈前頒發「衛生福利專業獎章」

熱心藥師外出送藥身亡 王必勝靈前頒發「衛生福利專業獎章」

嘉義縣新港鄉熱心藥師趙偉正日前外出送藥，疑似為撿拾藥袋不幸跌落圳溝身亡，由於趙偉正投入送藥服務長達10年，為公共衛生、社區醫療付出許多，衛福部政務次長王必勝今早出席趙偉正公祭，在靈前頒發「衛生福利專業獎章」給家屬，趙偉正長子趙坤賢本身也是藥師，今代表家屬發言，除感謝各界關心，也告訴父親「任務完成了」，累了就休息，他們的腳步不會停下，會繼續為鄉親服務。

趙偉正外出送藥失聯，被尋獲時，遺體手中仍緊抓藥袋，不僅家人不捨，鄉親也十分難過，趙坤賢說，父親為了送藥，已騎車跌倒過好幾次，也多次進出加護病房，雖我們已念過好多次，但父親當天仍堅持外出送藥，只是單純想要讓確診民眾盡快拿到這個藥。

趙坤賢紅著眼眶透露，爸爸曾托夢，說他其實撿到藥了，但爬上來的過程不小心摔了一跌，又覺得草地軟軟的很舒服，覺得他累了、想休息，所以睡著了！強調所有人仍會延續他的精神，也希望爸爸的在天之靈能保佑大家，更壯大這些任務。

趙坤賢也說，他和趙偉正不是因為COVID-19才開始送藥，是因為看到很多長輩來領藥過程的不便，甚至可能發生車禍，甚至民眾、家屬來拿藥時，患者可能兩周前就沒有藥，原因是兒女可能兩周或一個月才回家一次，即使父母已反映沒藥，還是沒辦法處理。

趙坤賢說，在這樣的時空背景下，他們決定跨出這一步，展開送藥服務，從慢性病開始送，從一個月10多分，到一個月1、200分，疫情期間甚至1年到幾千分的藥，當其他藥師沒有人力可以負擔送藥時，「我們一肩扛下」，提供溪口、新港、布袋、義竹確診者的送藥服務，雖然過程很累、很辛苦，但這是我們藥師在公衛史上很重要的任務。

王必勝說，特別過來是要向趙藥師表達敬意和謝意，指趙盡忠職守，對公共任務非常熱心，除本身業務外，不管是平常藥物的業務，還是這次防疫協助中央送藥，都充分發揮基層醫事人和第一線防疫人員的精神，非常感佩，所以今天特地來頒發衛生專業獎章。

王必勝說，衛生專業獎章就是彰顯趙偉正終身的成就，他盡忠職守的態度足以做為大家楷模，頒發獎章來彰顯他對衛生專業的貢獻。