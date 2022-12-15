晶圓代工龍頭台積電(2330)董事會決議2022年第二季配息2.75元，今（15）日以478元參考價除息交易。台積電股價近期於467～484.5元區間震盪，今日開低後一度下跌0.73％，隨後在買盤敲進下翻紅小漲0.21％至479元，填息率達4成，力拚站穩起跑線前行。

美國聯準會一如預期放緩升息腳步、宣布升息2碼，惟官員預測升息周期將拉長，可能到2024年才降息，且最終利率亦將高於先前預期，使美股四大指數周三開高走低、震盪收黑，台積電美國存託憑證（ADR）下跌0.61％、收於80.02美元。

台積電受惠4奈米及5奈米等先進製程產品需求增加，彌補7奈米稼動率下滑缺口，2022年11月自結合併營收2227.06億元，月增5.92％、年增達50.21％，改寫歷史新高。累計前11月合併營收2.07兆元，年增達44.64％，持續提前改寫年度新高。

台積電先前法說時預期，2022年第四季合併營收將介於199～207億美元，在假設新台幣兌美元平均匯率31.5元狀況下，約季增2.2～6.4％、年增達43～48.8％，連10季改寫新高，毛利率預期介於59.5～61.5％、營益率介於49～51％，力拚持穩高檔再向上。

投顧法人認為，台積電11月營收表現符合預期，惟因7奈米稼動率自9月起顯著下滑，預期12月營收將下滑，仍有機會維持逾2100億元高檔，使第四季合併營收再創新高，全年營收成長有望維持逾4成表現。

市場研究機構TrendForce則認為，晶圓代工業第四季正式進入修正期，台積電7奈米及6奈米訂單修正情況較預期更嚴峻。不過，由於仍有5奈米及4奈米訂單支撐，預估營收季增幅度雖將明顯收斂，但第四季營收可望持平第三季、不致於大幅衰退。

投顧法人指出，台積電日前於加州召開實體投資者會議，透露為分散地緣政治風險，規畫將海外產能占比提升至2成，且海外代工將出現差別取價，可依不同地點收取不同代工費用，並重申長期營收成長達15～20％、毛利率維持53％目標不變。

投顧法人研判，台灣將持續為新製程首選地點，且將與其他廠區差距1個製程世代以上、達約2～3。而美國亞利桑那州晶圓廠Fab 21裝機時間預估將遞延至明年下半年、至2024年下半年才會進入量產，且初期稼動率將維持相對低檔。

雖然部分投資人仍擔心Fab 21對台積電整體毛利率影響，但投顧法人認為，台積電中長線毛利率53％目標的主要挑戰，將來自2025年2奈米製程產能開出，預估將影響毛利率約2～3個百分點，挑戰將遠高於Fab 21帶來的約0.5個百分點負面效益。

整體而言，由於半導體產業持續調整庫存，市場多已預期半導體相關產業明年獲利將下滑。投顧法人看好台積電中長期將受惠AI及高速運算（HPC）趨勢，並將維持晶圓代工領先地位，可支撐未來數年成長動能，維持「買進」評等、目標價600元不變。