投資等級債ETF指標、規模達六百億水準的元大AAA至A公司債(00751B)，公告確定每受益權單位發放0.46元，以12/14收盤價計算，年化配息率為5%，反映債券殖利率走揚，與配息金額同創2018年掛牌以來次高，近期針對債券甜蜜買點進場布局的投資人，已可開始參與債券ETF季配固定收益，00751B將於12/16除息，12/15為除息前最後買進日。

元大AAA至A公司債(00751B)研究團隊表示，反映聯準會官員釋出放緩升息訊號，以及市場對於景氣衰退的預期，近期美債殖利率回落、債券價格上漲，在潛在利率風險降低加上利率位置來到2007年以來高位帶動下，債券進場機會已經浮現，市場資金同步看多債市，進入債券相對股票、原物料等資產更有表現的階段。從收益角度來看，此刻非常適合進場美債、投資級債ETF，取得相對穩定的債息。

債息與股利不同，債息是發債企業約定要還的借貸利息，具有固定收益性質；而股利是企業給股東的分紅，會視企業獲利狀況與股利政策而定。由於前者是固定收益資產，只要不違約都會每期固定支付債息，投資時選擇優質標的，就能穩定取得現金流，當美國升息推升債券殖利率重返5%，「存股也要存債」成為現階段建立收益資產最佳策略。

元大AAA至A公司債(00751B)現階段主要持債包括跨國電商亞馬遜(Amazon)、美國最大上市石油公司埃克森美孚(Exxon Mobil)、金融巨擘摩根士丹利(Morgan Stanley )等，皆為高信評的知名企業，總持債檔數近300檔，多數債券權重在1%以下，相較持有單一公司債有更好的風險分散性。

元大AAA至A公司債(00751B)為季配息，每年3、6、9、12月進行除息，12/14公告本季實際配息金額確定為0.46元，12/15為除息前最後買進日、12/16進行除息、2023/1/13發放配息。元大投信提醒，投資人參加配息時，除應關注ETF配息率是否與追蹤指數息率差異太大，參加配息時也要留意配息率不代表報酬率，配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。