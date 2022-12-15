譁裕(3419)董事會決議，通過出售按權益法認列之投資事業Pro Brand Technology(PBT公司)股權，預計處分損失約9830萬元。未來譁裕將把營運重心回歸到天線本業。

譁裕與聖馬丁國際控股有限公司於2014年合資設立PBT公司，藉以整合上下游LNB製造與銷售能力，強化競爭優勢。譁裕並預期以此切入新市場及其他區域之電信運營商領域，拓展基地台天線事業。

譁裕考量合資效益不如預期發酵，譁裕考量未來整體營運規劃，且在通訊領域市場進行策略布局，將營運重心聚焦於譁裕集團核心事業，有鑑於此，譁裕董事會通過以每股美金0.32元、交易總價金約為美金552.4萬元出售所持PBT公司股權，並同步使集團投資架構單純化，本次預計處分損失約9830萬元，實際數仍需以會計師查核數為準。

譁裕今年前三季營業虧損2632萬元，但受惠業外收益轉正，稅後歸屬母公司淨利6493萬元，每股盈餘0.54元。