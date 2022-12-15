已退休的新北市警局陳姓巡佐，前年在桃園酒後騎車還與員警拉扯，最後遭4名員警以辣椒水噴灑壓制逮捕，他遭新北市警局記1大過處分，他不服提告請求撤罰遭台北高等行政法院駁回；他另因此遭金山警分局處分考績考列丙等，他不服提告也遭北高行政法院駁回。可上訴。

當時擔任金山警分局巡佐的陳男，2020年12月29日非服勤時間酒後駕車，在桃園街頭遇到員警盤查，他拒絕員警盤查時表明學長身分，不斷說「不要為難我」、「我會沒工作」，還與員警拉扯。

陳男酒測值0.15未達刑法公共危險罪門檻，被依違反道路交通管理處罰條例裁罰1萬5000元，另妨害公務部分，檢方認為難認陳刻意毆打、施暴員警，處分不起訴；陳男主張獲不起訴處分，提行政訴訟請求撤銷金山警分局對他的丙等考績。

北高行政法院認為，金山警分局的考績委員會會議，是考量陳男酒後駕車及被盤查時，為求免被酒測，與取締員警拉扯致使員警受傷之事實，及陳的事後態度及平時表現及考核等，而非單以事件為據，不起訴處分書縱經斟酌，難認可受較有利之處分，駁回其訴訟。

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