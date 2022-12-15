一名93歲老翁昨天被民眾發現陳屍於台南市南區火化場旁草叢，由於老翁肚子插著一把刀，胸部等全身多處刀傷，警方封鎖現場採證，循線找到老翁家屬本周一通報老翁失蹤，又查到老翁曾於北區某賣場買刀的身影，排除他殺，初步也找到老翁留有遺書，懷疑可能是久病厭世，警方已通報相驗，進一步釐清死因。

據了解，老翁昨晚被民眾發現陳屍在火化場旁的草叢，警方據報後趕到現場，死者已全身僵硬，研判死亡至少2天，由於老翁身上有證件，警方循線找到家屬，家屬告知本周一發現老翁不見即已向北區的派出所通報失蹤，家屬昨晚也到場指認無誤。

由於第一時間發現老翁肚子插著刀，身上也有多處傷口，死狀可疑，警方一開始也懷疑死因可能不單純，但隨著聯繫上家屬以及循線找到老翁買刀的監視器畫面，已排除他殺，今天上午將相驗，釐清死因。

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