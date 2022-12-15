台北市長柯文哲原訂15凌晨搭乘廉價航空率團考察新加坡，卻因飛機故障維修，延至清晨7時才出發，柯文哲表示，新加坡政府效率就很高，馬上調整行程，把明天晚上吃飯時間和交流時間全部都擠掉，交流內容不變，時間更縮短而已。而此次出訪主要目的為考察當地「雙語教育」及「智慧城市-數位大使」等政策，以做為未來市府團隊施政參考。

柯文哲此行率主政局處副局長層級之事務官隨行，包含教育局副局長陳素慧、產業局副局長吳欣珮、資訊局副局長陳慧敏；以及秘書長陳志銘、發言人陳智菡、國際事務委員會執行長周台竹與相關局處同仁共15人。

柯文哲於清晨6：30抵達桃園機場，航站裡已是滿滿的旅客。柯文哲表示，自國門開放，不管出國或進來台灣的人都上升很多，從旅館的住宿人數就可看出端倪，候機過程中，多位民眾見到柯市長本人十分驚喜，不只要求合影，還有人拿出新書請市長簽名。

被問及此行目的時，柯文哲表示，首先要去看雙語教育。台北市從2016年開始開始推動雙語教育，就是借鏡新加坡。這次解封後，教育局也派特使團再到新加坡考察，邊看邊學，檢討後更進步。

柯文哲進一步指出，新加坡有實施完整雙語教育的歷程，給台灣很好的借鏡，因為新加坡花了28年，完成雙語教育的轉換過程，台灣不可能用28年這麼長，所以還是要吸取新加坡的經驗去修改。

柯文哲另表示，數位大使是國家訓練1000位數位人才，然後把所有的商圈、夜市、中小企業全部E化，一年的規模大概要4億台幣。他編了2年1000萬，後來決定還是到新加坡實際去看一看，因為秘書長跟星國的產業局已經做過很多視訊會議。

柯強調，雖然台北市政府已經99.7％是電子公文，電子發票大概是98％，但是整個市面上的無現金交易還不是做得很好；中小企業的E化是大問題，因為大公司有資金、有人才，但中小企業不可能有ICT人才，如何輔導中小企業E化，這是大工程，新加坡有成功的經驗可以借鏡。